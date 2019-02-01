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20:29

iHerb обязали удалить приложение из AppStore и Google Play

технологии еда

20:29

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Фото: vk.com/iherbrussian

Засвияжский суд Ульяновска обязал интернет-магазин iHerb удалить свое приложение из AppStore и Google Play в России, сообщили РБК в суде.

Кроме того, информация о десяти товарах на сайте магазина признана запрещенной. Роскомнадзору поручено ограничить доступ к страницам с их описанием.

Иски инициировал исполнительный директор СРО НП "Союз производителей БАД к пище" Александр Жестков. Он пожаловался на то, что через интернет-магазин реализуются БАДы и пищевые добавки, не соответствующие действующему на территории РФ техрегламенту.

В результате иски в суд направил прокурор Засвияжского района Ульяновска. Ответчиками по заявлениям также проходили компании Apple и Google.

Американский интернет-магазин iHerb специализируется на продаже витаминов, БАДов и товаров для здоровья. По данным сервиса SimilarWeb, в декабре страницу сайта iHerb посетили 4,7 миллиона раз.

технологии еда

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