iHerb обязали удалить приложение из AppStore и Google Play

Засвияжский суд Ульяновска обязал интернет-магазин iHerb удалить свое приложение из AppStore и Google Play в России, сообщили РБК в суде.

Кроме того, информация о десяти товарах на сайте магазина признана запрещенной. Роскомнадзору поручено ограничить доступ к страницам с их описанием.

Иски инициировал исполнительный директор СРО НП "Союз производителей БАД к пище" Александр Жестков. Он пожаловался на то, что через интернет-магазин реализуются БАДы и пищевые добавки, не соответствующие действующему на территории РФ техрегламенту.

В результате иски в суд направил прокурор Засвияжского района Ульяновска. Ответчиками по заявлениям также проходили компании Apple и Google.

Американский интернет-магазин iHerb специализируется на продаже витаминов, БАДов и товаров для здоровья. По данным сервиса SimilarWeb, в декабре страницу сайта iHerb посетили 4,7 миллиона раз.