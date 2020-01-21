Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 января, 17:08

В Ульяновске суд обязал iHerb удалить мобильное приложение магазина в России

суды общество

Фото: depositphotos/postmodernstudio

Приложение iHerb, специализирующееся на распространении биологически активных добавок (БАД), будет удалено из российских магазинов мобильных приложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда Ульяновской области.

"Суд постановил удалить мобильное приложение. Речь идет о приложении iHerb", – рассказали в пресс-службе Ульяновского областного суда.

По данным региональной прокуратуры, с помощью приложения iHerb в Россию ввозилась и продавалась "опасная для жизни и здоровья людей продукция", в числе которой биологически активные добавки к пище, травы и препараты гомеопатии.

Кроме того, экспертиза показала, что в некоторых препаратах содержатся консерванты, которые запрещены для использования в составе продуктов для детей.

Ранее сообщалось, что полиция Пресненского района Москвы задержала мужчину, который продал пенсионерке биологически активную добавку под видом дорогого лекарства. Женщина заплатила мошеннику 720 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика