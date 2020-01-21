В Ульяновске суд обязал iHerb удалить мобильное приложение магазина в России

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Приложение iHerb, специализирующееся на распространении биологически активных добавок (БАД), будет удалено из российских магазинов мобильных приложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда Ульяновской области.

"Суд постановил удалить мобильное приложение. Речь идет о приложении iHerb", – рассказали в пресс-службе Ульяновского областного суда.

По данным региональной прокуратуры, с помощью приложения iHerb в Россию ввозилась и продавалась "опасная для жизни и здоровья людей продукция", в числе которой биологически активные добавки к пище, травы и препараты гомеопатии.

Кроме того, экспертиза показала, что в некоторых препаратах содержатся консерванты, которые запрещены для использования в составе продуктов для детей.

Ранее сообщалось, что полиция Пресненского района Москвы задержала мужчину, который продал пенсионерке биологически активную добавку под видом дорогого лекарства. Женщина заплатила мошеннику 720 тысяч рублей.