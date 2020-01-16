Названы самые популярные в России витамины в зимний период

Фото: depositphotos/BrianAJackson
Зимой россияне чаще всего из витаминов и биологически активных добавок выбирают шипучие таблетки, содержащие поливитамины с макро- и микроэлементами (доля этого средства составляет 7,6%). Об этом News.ru сообщили в компании DSM Group, которая занимается исследованием рынка фармацевтики.
Второе место занимает комплекс из магния и витамина B6 (6,6%), а на третьем – витамины и БАДы широкого спектра (5%). Также у россиян популярны таблетки, представляющие собой комбинированный препарат с витаминно-минеральным комплексом (4,8%). На пятом месте по популярности находится средство из нейротропных витаминов группы В, тиамина, пиридоксина, цианокобаламина и лидокаина (4,7%). Кроме того, россияне часто покупают капли с витамином D3 (4%).
Ранее терапевт и диетолог Наталья Зубарева рассказала, что недостаток солнца может проявляться не только отсутствием настроения, но и в виде проблем с кожей и волосами.
По ее словам, специалисты часто диагностируют недостаточный уровень "солнечного" витамина D3, однако загар не компенсирует его дефицит. Зубарева рассказала, что нужно сдать анализ 25-OH витамин D3, который позволит достоверно выявить его концентрацию. Кровь сдается утром натощак. За 3-4 дня до проведения исследования следует отказаться от приема витамина D3, если он уже принимается.
Как ранее рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, общий упадок настроения осенью и зимой связан не только с холодной погодой, но и с малым количеством солнечных дней. По этой причине люди испытывают дефицит света.
Частично заменить солнечный свет может искусственное освещение, лампы дают довольно близкий к естественному свету спектр. Оттенки свечения могут быть разными: насыщенными или бледно-желтыми, белыми или голубоватыми. Выбирать следует тот спектр, который является самым комфортным.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: