Названы самые популярные в России витамины в зимний период

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Зимой россияне чаще всего из витаминов и биологически активных добавок выбирают шипучие таблетки, содержащие поливитамины с макро- и микроэлементами (доля этого средства составляет 7,6%). Об этом News.ru сообщили в компании DSM Group, которая занимается исследованием рынка фармацевтики.

Второе место занимает комплекс из магния и витамина B6 (6,6%), а на третьем – витамины и БАДы широкого спектра (5%). Также у россиян популярны таблетки, представляющие собой комбинированный препарат с витаминно-минеральным комплексом (4,8%). На пятом месте по популярности находится средство из нейротропных витаминов группы В, тиамина, пиридоксина, цианокобаламина и лидокаина (4,7%). Кроме того, россияне часто покупают капли с витамином D3 (4%).

Ранее терапевт и диетолог Наталья Зубарева рассказала, что недостаток солнца может проявляться не только отсутствием настроения, но и в виде проблем с кожей и волосами.

По ее словам, специалисты часто диагностируют недостаточный уровень "солнечного" витамина D3, однако загар не компенсирует его дефицит. Зубарева рассказала, что нужно сдать анализ 25-OH витамин D3, который позволит достоверно выявить его концентрацию. Кровь сдается утром натощак. За 3-4 дня до проведения исследования следует отказаться от приема витамина D3, если он уже принимается.

Как ранее рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, общий упадок настроения осенью и зимой связан не только с холодной погодой, но и с малым количеством солнечных дней. По этой причине люди испытывают дефицит света.

Частично заменить солнечный свет может искусственное освещение, лампы дают довольно близкий к естественному свету спектр. Оттенки свечения могут быть разными: насыщенными или бледно-желтыми, белыми или голубоватыми. Выбирать следует тот спектр, который является самым комфортным.

