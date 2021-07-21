Диетолог дала советы по питанию в жару

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Летом у многих пропадает аппетит из-за сильной жары. Однако в течение дня необходимо есть, чтобы набираться сил. Диетолог Юлия Хохолкова рассказала, что можно съесть, когда совсем ничего не хочется.
"Жара – это испытание для многих. Кто-то ее любит, а кто-то даже при малейшем увеличении температуры начинает чувствовать себя некомфортно, даже плохо. Как правило, у многих в такое время даже нет аппетита", – цитирует ее сайт "Аргументы и факты".
Диетолог в жаркую погоду посоветовала увеличить количество жидкости, поскольку мгновенно наступает обезвоживание, особенно у детей. Чтобы пить больше воды, можно добавить в нее лимон, веточки мяты, розмарина и кардамона. Пить сладкую воду не рекомендуется, это только ухудшает состояние, добавила Хохолкова.
На стол в жару, по словам специалиста, надо ставить свежие овощи и холодные супы. Мясо в жару есть не особо хочется, поэтому, чтобы не было дефицита протеинов, следует добавить больше растительного белка. К примеру, бобовые, тофу, орехи, а также морепродукты и рыбу, яйца. Также надо есть как можно больше зелени, отметила диетолог.
Из рациона специалист рекомендует исключить продукты, которые вызывают воспаление в организме. Это сахар, различные копчения и соления, полуфабрикаты, жареные продукты, чипсы, сухарики и мороженое.
Также следует избегать употребления сложных соусов и майонезов. Лучше их заменить толчеными помидорами, соусом из авокадо и зелени, а также песто. Также, по словам Хохолковой, желательно минимизировать поступление различных булок, белого хлеба и сдобной выпечки.
Ранее врач-диетолог Нурия Дианова дала россиянам рекомендации, какие блюда не стоит употреблять на завтрак в сильную жару. Специалист обратила внимание, что человек должен менять свой рацион в зависимости от погоды. Она пояснила, что в зной организму не нужно такое количество пищи, как обычно.
В частности, при высокой температуре воздуха стоит отказаться от манной каши на завтрак, так как она быстро вызывает у человека иллюзию голода. При употреблении на завтрак каши из других круп стоит отказаться от молока, посоветовала Дианова. Наилучшим вариантом станет каша на воде с добавлением фруктов.
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