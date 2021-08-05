В Москве проверят легальность бахчевых развалов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве стартовал сезон продажи бахчевых культур. Госинспекция по недвижимости проверит легальность торговых площадок, занимающихся продажей данной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

В городскую схему включено более 250 торговых точек во всех городских округах. До конца сезона специалисты Госинспекции по недвижимости будут проверять легальность бахчевых развалов.

В ведомстве напомнили, что земельные участки под размещение бахчевых развалов город предоставляет бесплатно при условии, что объект должен быть включен в соответствующую схему. Несанкционированное же размещение торговых точек по продаже бахчевых культуры будет пресекаться.



"Стоит отметить, что количество нарушений при размещении бахчевых развалов ежегодно снижается", – подчеркнул глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, с 2019 года размещение нелегальных торговых точек снизилось в 1,3 раза. За несанкционированное размещение бахчевых развалов грозит штраф до 5 тысяч рублей для физических лиц, до 10 тысяч – для должностных и до 200 тысяч – для юридических лиц.

Бахчевые развалы заработали в Москве 3 августа. Сезон продлится до 1 октября. Ближайшую точку можно найти с помощью портала data.mos.ru, вбив в поисковой строчке "бахчевые развалы".