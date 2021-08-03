Врачи посоветовали переболевшим COVID-19 есть арбузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам, перенесшим коронавирус, порекомендовали есть арбузы. Ягода богата антиоксидантами, в частности витамином C. Об этом медики рассказали РИА Новости.

По словам врача-терапевта Елены Тихомировой, этот продукт содержит выраженную антиоксидантную защиту, которая окрашивает его в красный цвет.

Так же считает и педиатр Марина Лерман. Она уверена, что положительные свойства арбуза могут поднять настроение, вывести токсины и шлаки, а также укрепить сердечно-сосудистую систему.

Однако педиатр предупредила, что не следует совмещать арбуз с молочными и кисломолочными продуктами, поскольку увеличивается шанс пищевого отравления, особенно в жару. Также ягоду не стоит есть с солеными и жирными продуктами.

Ранее москвичам рассказали, как выбрать арбуз без нитратов. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, сейчас в городе работают 250 точек.

