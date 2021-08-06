Врач рассказал, как эффективно решить проблемы со сном

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Врач Каран Радж рассказал в TikTok, как эффективно решить проблемы со сном. По мнению специалиста быстрее засыпать, и лучше высыпаться поможет метод "10–3–2–1".

Суть способа заключается в том, что за несколько часов до сна необходимо отказаться от некоторых привычек. По словам врача, человеку, который хочет засыпать быстрее, за десять часов до сна стоит прекратить употребление напитков, содержащих кофеин. Радж заявил, что именно такое количество времени требуется организму для устранения стимулирующего эффекта кофеина.

За три часа до сна врач порекомендовал отказаться от существенных приемов пищи. Это поможет избежать изжоги и незапланированных пробуждений. Специалист добавил, что для нормализации сна стоит отказаться и от употребления алкоголя в позднее время суток, поскольку его действие мешает фазе быстрого сна.

"За два часа до сна прекратите работать. Это позволит расслабиться", – посоветовал врач.

Также Радж призвал перестать пользоваться гаджетами за час до сна. Он отметил, что синий цвет дисплеев мешает выработке мелатонина, контролирующего цикл сна и бодрствования.

Специалист уверен, что, следуя этим простым рекомендациям, любой человек может нормализовать свой сон.

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