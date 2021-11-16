Ученые предположили, что мужчины распространяют COVID-19 чаще женщин

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Эксперты назвали условия, при которых COVID-19 сильнее распространяется через аэрозоли. Об этом сообщает "Газета.ру".
Известно, что больше микроскопических капелек жидкости выдыхает человек, который громче говорит. Эти капельки играют ключевую роль в заражении коронавирусом, уточнили специалисты.
В исследовании приняли участие 100 добровольцев в возрасте от 12 до 61 года. Они пели, разговаривали или играли на инструментах, в то время как оборудование улавливало и измеряло производимые ими частицы.
Ученые установили, что пение производит на 77% больше аэрозоля, чем разговор. Также стало известно, что у взрослых он производится на 62% больше, чем у детей, а у мужчин – на 30% больше, чем у женщин. Специалисты объяснили последний факт тем, что мужские легкие имеют больший объем.
Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Сантьяго Мас-Кома рассказал, что после вакцинации люди теряют бдительность и перестают соблюдать меры безопасности, из-за чего возрастает число зараженных коронавирусом.
По его словам, после прививки люди считают, что получили абсолютную защиту, поэтому перестают соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Вакцинацию от COVID-19 могут включить в календарь прививок в РФ до конца года
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