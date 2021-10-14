Врач рассказала, почему у мужчин выше риск болезней сердца и сосудов

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Кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт и врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова рассказала, почему у мужчин выше риск болезней сердца и сосудов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт уточнила, что частота случаев инфаркта миокарда у пациентов моложе 50–55 лет составляет от 11 до 18% среди людей всех возрастов. Однако у мужчин вероятность развития ишемической болезни сердца в молодости выше, чем у женщин, хотя однозначно причина такой зависимости известна еще не до конца.

"Существует несколько гипотез, одна из которых связана с наследственными вариациями Y-хромосомы. Большое значение играет наследственность, особенно если инфаркты и инсульты происходили у близких родственников в возрасте до 55 лет", – объяснила специалист.

Кроме того, у представителей мужского пола молодого возраста широко распространены специфические модифицируемые факторы риска ишемической болезни сердца (ИБС), к которым относятся неправильное питание, приводящее к избыточной массе тела и ожирению, и нарушения углеводного и липидного обменов.

По словам врача, повышенный уровень глюкозы в крови тоже достаточно повышает риск развития ИБС.

"Доказано и то, что курение также ускоряет развитие атеросклероза, увеличивает свертываемость крови. А это в свою очередь приводит к образованию тромбов в сосудах", – отметила медик, добавив, что при физической активности у курящих сосуды сужаются, что опасно.

Кардиолог пояснила, что курение является одной из основных причин развития ишемической болезни сердца, так как способствует прогрессированию атеросклеротического процесса. При этом стоит помнить, что при курении становятся выше артериальное давление и частота сердечных сокращений, может возникнуть спазм коронарных артерий.

Также у мужчин может наблюдаться больший риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за категорического нежелания обращаться за медицинской помощью. По словам Козловой, они не особенно охотно обращаются к медикам, не проходят диспансеризации и отказываются от предлагаемого лечения.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал факторы, увеличивающие риск возникновения инсульта в молодом возрасте. К причинам возможного возникновения болезни он отнес курение, чрезмерное употребление алкоголя, лишний вес, а также малоподвижный образ жизни.

