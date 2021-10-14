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Москва 24

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Общество

09:55

Кардиолог назвал симптомы, при которых нужно срочно идти к врачу

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Болезни сердца становятся главной причиной смертей во всем мире в последние 20 лет, рассказал заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ имени Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев агентству "Прайм".

По его словам, нужно срочно обращаться к врачу при боли в сердце, если кажется, что сердце "взяли в ладонь и сжимают". Также к специалисту нужно обратиться, если болит затылочная область головы или при снижении толерантности к физической нагрузке, высокой утомляемости, повышенном артериальном давлении, головокружении, предобмороке, обмороке в состоянии покоя или при незначительной физической активности.

Ардашев подчеркнул, что каждый из этих симптомов может свидетельствовать о нарушении кровоснабжения конкретной области или органа, что может привести к инсульту или инфаркту.

Специалист посоветовал раз в год посещать кардиолога и проходить обследование.

Ранее сообщалось, что вздутие и боль в животе могут сообщать о развитии острого инфаркта миокарда. Также о заболевании могут сигнализировать одышка и холодный пот, вызывающие постепенно нарастающую боль в области сердца, которая не проходит при смене положения.

К нетипичным симптомам относятся характерные астме сухой кашель, ощущения удушья и сдавленности в груди, а также спазмы и изжога. Боли в области грудного отдела позвоночника и нижней челюсти тоже могут сигнализировать о развитии острого инфаркта.

"Доктор 24": инфаркт в 35

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