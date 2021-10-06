Доктор Комаровский назвал причины раннего инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал факторы, увеличивающие риск возникновения инсульта в молодом возрасте. Об этом сообщает News.ru.

К причинам возможного возникновения болезни он отнес курение, чрезмерное употребление алкоголя, лишний вес, а также малоподвижный образ жизни.

В связи с этим Комаровский призвал попрощаться с вредными привычками и скорректировать образ жизни. При этом он отметил необходимость контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и соблюдать питьевой режим.

"Если вы находитесь в жарком климате, отдыхаете, если вы потеете, то надо получать достаточное количество жидкости", – сказал врач.

Также предотвратить ранний инсульт, по его словам, можно с помощью своевременно сданных анализов и обследования.

Ранее врачи назвали способы распознать по внешним признакам разные типы инсульта. Ишемический инсульт и транзиторную ишемическую атаку можно узнать по проблемам с координацией движения, речью и памятью. Кроме того, для такого заболевания характерны снижение концентрации внимания и сильная усталость.

