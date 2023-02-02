Эндокринолог рассказала, как сдвинуть вес с мертвой точки

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Причиной большинства хронических заболеваний является лишний вес. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача – гинеколога-эндокринолога Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Татьяну Беркетову.

Отсутствие снижения веса в процессе соблюдения диеты может сигнализировать о нарушении обмена веществ. В условиях сниженного потребления калорий организм начинает запасаться жиром, который не уходит при соблюдении рациона питания, объяснила эксперт.

"Тогда челок решает еще немного ужесточить диету, на что сбитый с толку организм, чуя недоброе, начинает еще сильнее придерживать запасы. В этот момент люди, как правило, решают, что похудение – дело безнадежное и лишний вес с ними останется навсегда", – сказала Беркетова.

Врач уверена, что в качестве дополнения к диете человеку, желающему похудеть, необходимо придерживаться физических нагрузок. При этом вид спорта нужно выбирать по душе, чтобы в ближайшее время не забросить тренировки.

Эндокринолог посоветовала начать с быстрой ходьбы по 30–40 минут. Подобным образом поддерживать состояние здоровья рекомендуют и в ВОЗ.



Удержать достигнутого результата можно, соблюдая несколько правил, в том числе придерживаясь рациона питания, регулярных приемов пищи, а также отказа от высококалорийных продуктов (переедания мяса, сыра, колбас и других продуктов), сообщила врач.

Также удержать вес можно, соблюдая режим сна, поскольку недосып часто приводит к перееданию.

Ранее врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что, несмотря на калорийность бананов, их можно употреблять в процессе похудения. В банане содержится незаменимая аминокислота триптофан – предшественник серотонина. Поэтому бананы могут стать источником позитива при похудении.



"Доктор 24": похудение

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