Россиянам рассказали, почему возникают частые боли в шее

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Боли в шее могут появиться из-за эмоционального длительного напряжения, тревожного расстройства и неудобного положения, сообщает News.ru со ссылкой на члена Российской остеопатической ассоциации профессора Владимира Фролова.

Эксперт заявил, что наиболее часто на подобное жалуются те, кто из-за своей профессии должен долго сидеть за компьютером на рабочем месте.

"Эмоциональное длительное напряжение, тревожные расстройства вызывают напряжение мышц жевания и говорения, мышц голени и тазовых мышц, но чаще всего это отражается на шее. Дополнительные причины болей в шее связаны с деятельностью человека", – заявил Фролов.

При появлении болей в шее эксперт рекомендовал не медлить и обратиться к мануальному терапевту и остеопату.

Ранее остеопат Анна Сарафан назвала привычки, которые вызывают боль в шее. Так, сон на высокой подушке или просиживание за компьютером могут спровоцировать подобное недомогание.