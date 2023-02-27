Врач рассказала, что риск появления опухолей в груди у женщин возрастает после 40 лет

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Болезни молочных желез появляются у женщин в любом возрасте, однако после 40 лет вероятность возникновения новообразований в груди выше. Это связано с периодом менопаузы, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на главного врача маммологического центра Фатиму Тамаеву.

По ее словам, чаще всего у женщин 40 лет выявляют фибролипомы молочной железы, которые являются доброкачественными опухолями.

"Долгое время болезнь протекает бессимптомно, по мере роста может вызывать деформацию тканей молочной железы. Женщина может ощутить опухоль при пальпации", – объяснила специалист.

После 40–45 лет увеличивается частота доброкачественных изменений. В основные симптомы эксперт включила боль и уплотнения в молочных железах.

Также после 40 лет могут появиться листовидные опухоли молочной железы. В данном случае клетки способны переродиться в саркому, указала Тамаева. Она отметила, что такие опухоли могут спровоцировать боль в груди и истончение эпидермиса.

"Для того, чтобы предотвратить развитие любой маммологической патологии, важно не пренебрегать регулярными профилактическими обследованиями, каждый год делать маммографию, регулярно проводить самообследования груди", – резюмировала врач.

Ранее маммолог-онколог Виктор Федосейкин рассказал, какие обследования необходимо проходить женщинам ежегодно, чтобы минимизировать риск возникновения онкологии. Он отметил, что ежегодное посещение врача позволит не пропустить тревожные симптомы рака молочной железы и другие проблемы.

"Доктор 24": здоровье груди

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