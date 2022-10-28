Онколог назвал пристрастия человека, вызывающие рак поджелудочной железы

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Врач-онколог Владимир Полянский назвал факторы, которые провоцируют развитие рака поджелудочной железы в организме человека. Об этом сообщает News.ru.

"...в первую очередь "канцерогенами" являются курение, употребление алкоголя в любом количестве, а также неправильное питание. Их влияние на орган изучены досконально и достоверно. Они значительно увеличивают риски развития онкологии", – заявил специалист.

Владимир Полянский порекомендовал при формировании рациона отказаться от жирной и жареной пищи, которая опасна для поджелудочной. Рак поджелудочной железы врач назвал одним из самых грозных заболеваний.

Кроме того, негативным фактором могут выступать гены. В случае если в семье уже бывали случаи рака поджелудочной железы, риски возрастают. В похожем ключе опасность представляют и хронические заболевания.

По словам Полянского, сейчас не существует отдельных скрининговых программ для выявления рака поджелудочной. Симптомы болезни сложно распознать: если опухоль растет в головке железы, то у пациента развивается желтуха, в других случаях симптомы могут отсутствовать полностью.

Несмотря на опасность болезни, врач рассказал о достаточно высокой выживаемости. Владимир Полянский подчеркнул, что у заболевшего может оказаться более 10 лет, в то время как около 15 лет назад удачей считалась трехлетняя выживаемость.

Специалист Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев ранее предупредил о существующих рисках развития рака горла при злоупотреблении алкоголем, курении и контакте с канцерогенами. К последним эксперт отнес нефтепродукты, продукты горения и бензол.

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