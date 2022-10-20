В Канаде сняли более 1,5 млн шампуней из-за провоцирующего развитие рака вещества

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Минздрав Канады снял более 1,5 миллиона флаконов шампуней из-за того, что в составе средств по уходу за волосами нашли вещества, провоцирующие онкологию. Среди продукции оказались товарные марки TIGI, Dove и Tresemm.

"Немедленно прекратите использование отозванного продукта и утилизируйте его в соответствии с инструкцией на упаковке", – цитирует распоряжение Минздрава Канады телеканал CTV.

В министерстве поделились, что в общей сложности отзовут 1 574 426 шампуней, которые продавались с января 2020 года по октябрь текущего года.

Ранее гематолог Николай Стуклов заявил, что использование бытовой химии и косметики может стать причиной развития рака. Он отметил, что частое применение синтезированных средств может привести к лимфоме.



"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией

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