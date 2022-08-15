Врач назвала заболевания, на которые указывает повышенная потливость

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Повышенная потливость может говорить о развитии онкологии и инфекционной болезни. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.
По ее словам, на теле человека находится около двух-четырех миллионов потовых желез: пот выполняет охлаждающую функцию, за счет чего спасает от перегрева. В то же время существует такая болезнь, как гипергидроз, отметила терапевт: это нарушение в организме, при котором человек обильно потеет.
Другая ситуация, когда человек сталкивается с усиленным выделением пота по всему телу. Если это происходит по естественным причинам, беспокоиться за здоровье не стоит. К примеру, совершенно нормально, когда с подросткового возраста человек интенсивно потеет при сильном волнении, объяснила терапевт.
Другое дело, когда процесс не связан с психоэмоциональным состоянием. "Если человек вспотел в жару, а потливость сохраняется и в прохладном помещении, есть смысл задуматься. В первую очередь это может быть связано с инфекционным заболеванием. Любая инфекция может привести к потливости", – предупреждает Романенко.
Нередко повышенное потоотделение может указывать на колебания сахара в крови и снижение уровня глюкозы, продолжает Романенко. Также оно иногда указывает на острую патологию со стороны сердца, проблемы дыхательной системы, нарушения функции печени и почек.
Кроме того, если потливость сопровождается потерей веса, повышенным аппетитом, то это может быть следствием проблем с щитовидной железой. "Поэтому если раньше вы потели локально, а тут стали – всем телом, это повод задуматься, нет ли какой-то той причины, о которой я сказала. Или если нет жары, повышенной температуры в помещении, а потливость все равно сохраняется, это тоже повод обратиться к врачу и провести диагностику", – резюмировала Романенко.
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