Названы главные факторы, провоцирующие развитие рака горла

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Специалист Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал, что может спровоцировать развитие рака горла. По его словам, главными факторами являются злоупотребление алкоголем, курение и контакт с канцерогенами, сообщает "Вечерняя Москва".

"Здесь есть четкая причинно-следственная связь. У курильщиков риск развития рака горла существенно выше, чем у тех, кто не курит", – отметил врач.

По его словам, среди канцерогенов, которые провоцируют развитие заболевания, можно выделить нефтепродукты, продукты горения и бензол.

Пылев подчеркнул, что длительный ларингит, осиплый голос, боль в горле и кашель – первые признаки болезни, с которыми нужно обратиться к врачу.

Ранее заместитель главврача по онкологической помощи филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Дмитрий Горнастолев рассказал, что врачам сложно выявлять рак желчного пузыря на ранней стадии из-за неявных симптомов. В частности, она характеризуется желтухой и болью в животе.

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