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20 февраля, 13:00

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Главврач ГКБ № 15 им Филатова рассказал об организации общения с родными пациентов

Главврач ГКБ № 15 им Филатова рассказал об организации общения с родными пациентов

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Комфортные зоны ожидания и специальные комнаты общения с врачом предусмотрены для родственников пациентов во флагманском центре на базе ГКБ № 15 имени Филатова. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

Главврач отметил, что в специальных комнатах есть доступ к системе ЕМИАС, благодаря которой доктор может посмотреть историю болезни, данные по препаратам и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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