20 февраля, 13:00Город
Главврач ГКБ № 15 им Филатова рассказал об организации общения с родными пациентов
Комфортные зоны ожидания и специальные комнаты общения с врачом предусмотрены для родственников пациентов во флагманском центре на базе ГКБ № 15 имени Филатова. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.
Главврач отметил, что в специальных комнатах есть доступ к системе ЕМИАС, благодаря которой доктор может посмотреть историю болезни, данные по препаратам и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.