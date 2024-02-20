Главврач ГКБ № 15 им Филатова рассказал об организации общения с родными пациентов

Комфортные зоны ожидания и специальные комнаты общения с врачом предусмотрены для родственников пациентов во флагманском центре на базе ГКБ № 15 имени Филатова. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

Главврач отметил, что в специальных комнатах есть доступ к системе ЕМИАС, благодаря которой доктор может посмотреть историю болезни, данные по препаратам и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.