04 июля, 17:30Новости
Собянин: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"
В Москве увеличат количество бесплатных автобусов для экскурсий школьников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
В проекте "Музеи – детям" участвуют более 100 музеев и выставочных залов. Наиболее популярны среди учеников Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское" и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.