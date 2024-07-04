Собянин: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

В Москве увеличат количество бесплатных автобусов для экскурсий школьников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В проекте "Музеи – детям" участвуют более 100 музеев и выставочных залов. Наиболее популярны среди учеников Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское" и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.