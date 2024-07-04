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Новости

04 июля, 17:30

Новости

Собянин: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

Собянин: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

Новости часа: Собянин заявил, что до конца года в Москве построят еще 10 объектов культуры

Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Новости часа: Собянин сообщил, что "Активные граждане" выбрали названия для улиц и скверов

Новости часа: Собянин рассказал, какие новые объекты культуры откроются в Москве

Новости часа: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Сергей Собянин предупредил москвичей о резкой смене погоды

Новости часа: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

В Москве увеличат количество бесплатных автобусов для экскурсий школьников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В проекте "Музеи – детям" участвуют более 100 музеев и выставочных залов. Наиболее популярны среди учеников Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское" и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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