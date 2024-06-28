В Москве утвержден 41 проект КРТ по строительству жилья для реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2020 года власти Москвы издали постановления о реализации 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые предусматривают строительство жилья по реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что всего в рамках проекта планируется возвести порядка 4 миллионов "квадратов" жилой недвижимости в 34 районах города. Это позволит предоставить современные квартиры более чем 85 тысячам москвичей.

КРТ не только помогает локально обновлять городскую среду, не вмешиваясь в сохраняемую застройку, но и в некоторых случаях ускорять выполнение реновации, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Больше всего жилой площади для целей программы реновации в процессе реализации 41 утвержденного проекта комплексного развития территорий планируется возвести в Восточном административном округе", – уточнил он.

Так, в ВАО появятся современные ЖК, общая площадь которых составит около 800 тысяч "квадратов", добавил Левкин.

Помимо жилой недвижимости, на этих территориях построят общественно-деловые, социальные и промышленные объекты, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Всего построят почти 12,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости. В обновленных кварталах будет создано более 100,2 тысячи рабочих мест", – заключил он.

Программу реновации в столице запустили в 2017 году. Она предусматривает расселение 5 176 домов. Например, за 2023 год в Москве передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

По программе КРТ неэффективно используемые участки реорганизуют в Красносельском и Басманном районах Москвы. Два участка на Леснорядской улице и в Посланниковом переулке общей площадью 1,51 гектара входят в один проект КРТ. Вложения в реорганизацию площадки оцениваются в 9,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в этих районах создадут почти 180 рабочих мест.