Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

4 июля Сергей Собянин посетил обновленную улицу Академика Королева в Останкинском районе. Поэтапный ремонт на объекте вели круглосуточно. Для укладки асфальта одну за другой перекрывали шесть полос.

Теперь широкая магистраль и полноценный бульвар тянутся мимо Останкинского пруда и Дома-музея Академика Королева. За два месяца работ там обустроили новые развороты, парковочные пространства и светофорные объекты.

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