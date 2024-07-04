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04 июля, 23:15

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Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

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4 июля Сергей Собянин посетил обновленную улицу Академика Королева в Останкинском районе. Поэтапный ремонт на объекте вели круглосуточно. Для укладки асфальта одну за другой перекрывали шесть полос.

Теперь широкая магистраль и полноценный бульвар тянутся мимо Останкинского пруда и Дома-музея Академика Королева. За два месяца работ там обустроили новые развороты, парковочные пространства и светофорные объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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