Стадион "Локомотив" в ЮВАО получил энергоснабжение с резервом

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Стадион "Локомотив", расположенный в Юго-Восточном административном округе столицы, обеспечили энергоснабжением с резервом, сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Город начал восстанавливать стадион по просьбам самих москвичей, напомнил заммэра города Петр Бирюков. В рамках реализации проекта ему планируется вернуть спортивную функцию и превратить его в новую точку притяжения жителей округа.

Энергетики выдали стадиону дополнительные 300 киловатт мощности. После этого совокупная мощность объекта превысила 420 киловатт. Специалисты также проложили две кабельные линии 0,4 киловатта. Их общая протяженность составила 580 метров.

При этом треть трассы была пройдена с применением метода горизонтально-направленного бурения. Специалисты прибегают к данной технологии в условиях плотной городской застройки, минимизируя таким образом риск повреждения коммуникаций.

Кроме того, стадион обеспечили электроснабжением по второй категории надежности. Это означает, что в случае технологического нарушения одной из питающих линий напряжение будет тут же вновь подано за счет резервной.

К настоящему моменту на стадионе оборудовали трибуну, где могут разместиться 1,2 тысячи зрителей, а также модернизировали систему освещения. На территории объекта оборудовали дорожки для бега и спортивную площадку с тренажерами и зоной воркаут.

Кроме того, капитальный ремонт провели в зданиях, которые сохранились на территории стадиона. Предполагается, что в них разместят административно-бытовой комплекс, раздевалки с душевыми и санузлами.

О намерении возродить стадион Сергей Собянин сообщил в апреле. Уже к ноябрю там обустроили три футбольных поля с подогревом. Площадь основной площадки превысила 7 200 квадратных метров, а размер двух тренировочных полей равен 540 квадратным метрам.