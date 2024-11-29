Три футбольных поля с подогревом появились на стадионе "Локомотив"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На стадионе "Локомотив" в Люблине обустроили три футбольных поля с подогревом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе реализации проекта было создано одно основное футбольное поле, площадь которого составляет более 7 200 квадратных метров, а также два тренировочных поля, каждое из которых имеет площадь 540 квадратных метров. Подогрев на них позволит спортсменам тренироваться в любое время года.

"В качестве финишного покрытия использовали искусственную траву, этот материал неприхотлив в уходе и эксплуатации. Рядом с большим футбольным полем сделали трибуну, на которой смогут разместиться почти 1,2 тысячи зрителей, установили две скамьи для запасных игроков", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, на стадионе были установлены новые осветительные приборы. Специалисты смонтировали четыре 25-метровые опоры, на каждой из которых разместили по семь прожекторов. Для любителей активного отдыха оборудовали беговую дорожку вокруг футбольных полей. Рядом с ней разместили спортивную площадку с тренажерами и зоной для воркаута.

Стадион был построен в довоенные годы. Футбольное поле пришло в негодность, трибуны обветшали, а здания находились в аварийном состоянии. В 2015 году объект был законсервирован, но в 2023 году стадион перешел в собственность города, после чего было принято решение о его полной реконструкции.

"По просьбам москвичей восстановим стадион, вернем ему спортивную функцию, в результате он станет новой точкой притяжения для жителей округа", – добавил Бирюков.

Между тем готовность спорткомплекса "Алтайский" в Гольянове составляет 95%. К возведению объекта специалисты приступили в феврале прошлого года. На данный момент завершены фасадные работы и внутренняя отделка здания. Сейчас осуществляется сборка мебели и установка оборудования.

В спорткомплексе площадью около 4 тысяч квадратных метров уже подготовили бассейн для оздоровительного плавания длиной 25 метров и бассейн длиной 10 метров. Кроме того, в здании организованы зал для групповых занятий, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения.