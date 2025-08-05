Суд взыскал с рэпера Тимати задолженность по взносам на капремонт

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Мировой судья судебного участка № 177, который расположен в столичном районе Раменки, решил взыскать с российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. – Прим. ред.) долг по взносам за капремонт дома. Об этом РИА Новости рассказали в инстанции.

При этом размер задолженности, которая по решению суда взыскана с артиста, не раскрывается.

Ранее мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского долг по оплате услуг ЖКХ по иску фонда капремонта. При этом сумма накопившейся задолженности, а также период неоплаты не уточнялись.

До этого мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате услуг ЖКХ с заслуженной артистки России, телеведущей Ларисы Гузеевой. Иск был подан со стороны АО "Мосводоканал".

