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12 апреля, 07:43

Общество

Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность за ЖКУ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Суд в Москве взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

По данным суда, иск от газовой компании поступил еще в ноябре прошлого года, однако решение вступило в силу лишь в этом году. Сумма долга Литвиновой не уточняется.

Правительство России ранее продлило действие решения об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги до конца следующего года.

По прогнозам экспертов, в 2025 году в России тарифы на ЖКУ могут повыситься на 20–30%. Рост коммунальных платежей будет связан как с инфляцией, так и с увеличением расходов на содержание и ремонт жилья.

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