Суд в Москве взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд удовлетворил иски столичного Фонда капремонта многоквартирных домов о взыскании долгов по коммунальным платежам с журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.
Всего в суд было подано 3 иска: о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Сумма взысканной задолженности при этом не уточняется.
Ранее мировой судья судебного участка № 180 в столичном районе Раменки решил взыскать с телеведущей Даны Борисовой долг по кредитному договору. Сумма взыскана в пользу ООО ПКО "Столичное АВД".
Кроме того, Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск о взыскании задолженности по кредитному договору с народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Иск подала компания "Социум трейд". По версии организации, Киркоров оформил на себя кредит в Московском кредитном банке в 2020 году.
