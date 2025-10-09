Форма поиска по сайту

09 октября, 07:15

Шоу-бизнес

Суд в Москве взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд удовлетворил иски столичного Фонда капремонта многоквартирных домов о взыскании долгов по коммунальным платежам с журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Всего в суд было подано 3 иска: о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Сумма взысканной задолженности при этом не уточняется.

Ранее мировой судья судебного участка № 180 в столичном районе Раменки решил взыскать с телеведущей Даны Борисовой долг по кредитному договору. Сумма взыскана в пользу ООО ПКО "Столичное АВД".

Кроме того, Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск о взыскании задолженности по кредитному договору с народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Иск подала компания "Социум трейд". По версии организации, Киркоров оформил на себя кредит в Московском кредитном банке в 2020 году.

Актер Игорь Петренко задолжал бывшей жене и государству более 1,3 млн рублей

