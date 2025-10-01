Фонд капремонта Москвы подал 3 иска в суд на Собчак

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд 3 иска против журналистки Ксении Собчак с требованием выплатить долг по коммунальным платежам, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

"Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна", – уточняется в документах.

Размер накопившейся у нее задолженности не разглашается. Заседания по делу еще не назначены. При этом иски были поданы в суд 25 сентября.

Ранее Собчак организовала вечеринку в стиле нулевых, на которой присутствовали Instasamka, Ольга Бузова, Тимати и другие медийные личности. Гостей ожидали столы, обильно сервированные черной икрой, лобстерами и морскими ежами, а также дорогое шампанское.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБК) Виталий Бородин возмутился отдыхом звезд на фоне "всеобщей боли". По его словам, Собчак своими действиями нарочно провоцирует общество, демонстрируя "красивую жизнь" в неподходящее время.