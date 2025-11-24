Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 13:25

Культура

Актер Кевин Спейси опроверг слухи о бездомности

Фото: ТАСС/Zuma/Roberto Cappello

Голливудский актер Кевин Спейси выступил с видеообращением в социальной сети Х, в котором опроверг слухи, что он остался без дома. Артист объяснил, что его слова были искажены, а ситуация – вырвана из контекста.

Спейси отреагировал на публикации, возникшие после его интервью в газете Telegraph. В беседе с изданием актер упомянул, что "у него нет дома" и он живет в отелях.

"Обычно я не занимаюсь тем, что поправляю СМИ, иначе у меня почти не оставалось бы времени ни на что другое", – подчеркнул актер.

Также артист отметил, что он глубоко сочувствует тем, кто действительно оказался на улице или в тяжелой финансовой ситуации, но сам к их числу не относится. После выхода статьи ему написали тысячи людей. Они спрашивали о его благополучии и даже предлагали пожить у них. Спейси признался, что был тронут таким великодушием.

Поясняя свои слова о том, что у него нет дома, Спейси заявил, что весь этот год практически беспрерывно работал, путешествуя туда, куда требуется по работе, живя в гостиницах и снимая жилье через сервис Airbnb.

Ранее в мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах. В июле 2023 года суд присяжных в Лондоне оправдал его.

По данным СМИ, несмотря на снятые обвинения, двукратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии. В июне 2024 года актер говорил о грани банкротства из‑за долгов за судебные издержки.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежомкультура

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика