Актер Кевин Спейси опроверг слухи о бездомности

Фото: ТАСС/Zuma/Roberto Cappello

Голливудский актер Кевин Спейси выступил с видеообращением в социальной сети Х, в котором опроверг слухи, что он остался без дома. Артист объяснил, что его слова были искажены, а ситуация – вырвана из контекста.

Спейси отреагировал на публикации, возникшие после его интервью в газете Telegraph. В беседе с изданием актер упомянул, что "у него нет дома" и он живет в отелях.

"Обычно я не занимаюсь тем, что поправляю СМИ, иначе у меня почти не оставалось бы времени ни на что другое", – подчеркнул актер.

Также артист отметил, что он глубоко сочувствует тем, кто действительно оказался на улице или в тяжелой финансовой ситуации, но сам к их числу не относится. После выхода статьи ему написали тысячи людей. Они спрашивали о его благополучии и даже предлагали пожить у них. Спейси признался, что был тронут таким великодушием.

Поясняя свои слова о том, что у него нет дома, Спейси заявил, что весь этот год практически беспрерывно работал, путешествуя туда, куда требуется по работе, живя в гостиницах и снимая жилье через сервис Airbnb.

Ранее в мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах. В июле 2023 года суд присяжных в Лондоне оправдал его.

По данным СМИ, несмотря на снятые обвинения, двукратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии. В июне 2024 года актер говорил о грани банкротства из‑за долгов за судебные издержки.