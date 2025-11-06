Форма поиска по сайту

06 ноября, 09:02

Шоу-бизнес

Фонд капремонта Москвы подал четвертый иск в суд к Собчак

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд четвертый иск против журналистки Ксении Собчак с требованием выплатить долг по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

"Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна", – сказано в документах.

Ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд 3 иска к Собчак и потребовал выплатить долг по коммунальным платежам. Иски были поданы 25 сентября.

Позже суд удовлетворил иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. При этом размер взысканной задолженности не сообщался.

