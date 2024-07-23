В Дагестане задержаны 13 участников массовой драки из-за лезгинки

Фото: телеграм-канал "ТУТ ДАГЕСТАН"

В дагестанском Избербаше задержали 13 участников массовой драки из-за лезгинки на городском пляже, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Как отметили в ведомстве, в дежурную часть местной полиции поступила информация о том, что на городском пляже произошла массовая драка.

"На место были направлены полицейские наряды полка ППС. Дебош был пресечен, а 13 активных участников потасовки доставлены в отдел", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции выяснили, что предметом спора между несколькими гостями стала лезгинка. Участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения, на них составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что шестерых участников драки в Бирюлеве Западном выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Пятерым из них назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, шестому участнику – в размере семи тысяч рублей.

После драки рабочих на стройке на востоке Москвы также было возбуждено уголовное дело. Его завели по статье 213 Уголовного кодекса РФ.