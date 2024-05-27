Драка из-за нападения на участников СВО произошла в Башкортостане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нападение на двух участников спецоперации произошло в одном из населенных пунктов Башкортостана. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По данным следствия, за бойцов СВО вступились местные жители, что привело к драке.

Как добавили в МВД Башкортостана, драка произошла между руководством местного кафе и посетителями. Конфликт случился на бытовой почве. Вместе с тем заявлений и обращений в полицию после драки не поступало.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств драки.

Ранее драка со стрельбой произошла в районе Западное Бирюлево, на улице Медынской. В результате этого инцидента пострадали два человека.

В прокуратуре заявили, что причиной потасовки стало замечание в сторону женщины из-за ее действий. При обысках у семи задержанных человек изъяли предметы, использовавшиеся в качестве оружия.

Позже суд отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о драке.