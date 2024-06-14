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14 июня, 13:30

Происшествия

Новости регионов: мальчик поехал к бабушке за рулем ВАЗ-2111 в Красноярском крае

Новости регионов: мальчик поехал к бабушке за рулем ВАЗ-2111 в Красноярском крае

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В Красноярском крае восьмилетний ребенок сел за руль автомобиля ВАЗ-2111, чтобы съездить к бабушке. Это заметили жители деревни Ильинки, где все происходило, и позвонили в полицию. Затем правоохранители выяснили, что ключи от машины ребенку дала мать. Теперь данные ребенка отправили в комиссию по делам несовершеннолетних, а женщина должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Новосибирске спасатели вытащили собаку, которая застряла в подвале. На улице Менжинского 100-килограммовый алабай провалился вниз, и хозяева не смогли вытащить пса самостоятельно. Им пришлось вызвать спасателей. Они смогли поднять собаку наверх с помощью специальных ремней. Алабай не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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