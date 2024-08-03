Пассажирка такси пострадала в аварии с участием грузовика на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Автомобиль такси и грузовик столкнулись на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. В результате пострадала 32-летняя женщина-пассажирка такси.

Авария произошла на Волгоградском проспекте. Водитель автомобиля такси при повороте направо столкнулся с грузовым автомобилем.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее четыре грузовых и один легковой автомобили столкнулись на 27-м километре трассы М7 в Балашихе. В результате аварии погиб один человек. Кроме того, при ДТП пострадали три человека, их госпитализировали.

Между тем в приморском крае произошла авария с участием машины Suzuki и автобуса Daewoo. Предварительно, девушка за рулем автомобиля не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, в котором находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса и водитель легкового авто.

