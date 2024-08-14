Автомобиль сбил пять пешеходов на тротуаре в Калининграде

Фото: телеграм-канал "МВД 39"

Водитель Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар на улице Черняховского в Калининграде и совершил наезд на пешеходов. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД РФ по региону.

В результате ДТП пострадали пять человек, трое из них с различными травмами были доставлены в больницу, оставшимся двоим назначили амбулаторное лечение.

Отмечается, что 33-летний водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. После медосвидетельствования его доставят в отдел полиции.

Ранее во Владимире автомобиль без водителя сбил детей в возрасте 7–8 лет, которые находились на тротуаре. В результате ЧП в больницу для осмотра были доставлены семеро детей.

Еще одна авария произошла на станции Поздеевка в Амурской области, где грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожных путях. Водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.