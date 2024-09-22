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22 сентября, 19:09

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IHA: микроавтобус с иностранными туристами попал в ДТП в Турции

Микроавтобус с иностранными туристами попал в ДТП в Турции

Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici

Микроавтобус попал в аварию в турецкой провинции Невшехир, сообщает агентство IHA.

Транспортное средство перевернулось после того, как водитель потерял управление на дождливой трассе.

В результате ДТП пострадали 18 человек: 15 иностранных туристов, водители и гид. Пострадавших госпитализировали. По некоторым данным, они возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию.

Туристический автобус перевернулся на трассе Суэц – Каир в Египте вечером в субботу, 14 сентября. По данным СМИ, травмы в результате ДТП в общей сложности получили 43 туриста.

Помимо россиян, среди пострадавших оказались 11 граждан Турции, 9 итальянцев и 2 гражданина Великобритании. Кроме того, были травмированы 3 египтянина, среди которых представители туристической компании и помощник водителя.

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