В ДТП на западе Москвы погиб один человек

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Один человек погиб в ДТП на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Ленинском проспекте в районе дома 142. По предварительным данным, водитель автомобиля такси наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате мужчина-пешеход скончался на месте.



Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия.

Ранее три автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в районе дома 96, корпуса 1. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, вечером 14 октября несколько автомобилей попали в ДТП в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.