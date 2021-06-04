В Госдуме предложили повысить налог на недвижимость для одной из категорий россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Щапов выдвинул инициативу о повышении налога на недвижимость для одной из категорий россиян. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По мнению Щапова, мера должна коснуться граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. В качестве примера он привел ситуацию, при которой определенный житель РФ владеет несколькими квартирами, некоторые из которых сдает в аренду.

"Сто и более квадратов на человека – явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество", – выразил мнение депутат.

Он отметил, что перед вынесением данный инициативы на обсуждение необходимо сделать дополнительные расчеты.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий одну из категорий граждан России. Он заявил о необходимости ввести ограничения для россиян, занимающихся коллекторской деятельностью.