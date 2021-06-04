В Госдуме предложили повысить налог на недвижимость для одной из категорий россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Щапов выдвинул инициативу о повышении налога на недвижимость для одной из категорий россиян. Об этом сообщает портал Ura.ru.
По мнению Щапова, мера должна коснуться граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. В качестве примера он привел ситуацию, при которой определенный житель РФ владеет несколькими квартирами, некоторые из которых сдает в аренду.
"Сто и более квадратов на человека – явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество", – выразил мнение депутат.
Он отметил, что перед вынесением данный инициативы на обсуждение необходимо сделать дополнительные расчеты.
Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий одну из категорий граждан России. Он заявил о необходимости ввести ограничения для россиян, занимающихся коллекторской деятельностью.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: