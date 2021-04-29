Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке авиабилетов

В преддверии продолжительных майских праздников в России активизировалась работа фишинговых ресурсов по покупке дешевых авиабилетов. Аферисты пользуются тем, что многие россияне засобирались на юг. Данные банковской карты, которые не очень внимательные граждане вводят на подобных сайтах, злоумышленники могут применить для кражи денег. Разбираемся, как защитить себя от "майских" мошенников.



Предпраздничный обман

Компания Group IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, в апреле после объявления длинных выходных с 1 по 10 мая выявила 50 фишинговых страниц по продаже дешевых авиабилетов. Пик мошенничества, согласно данным специалистов, пришелся на последнюю неделю месяца.

Уточняется, что фейковые ресурсы копируют сайты известных агрегаторов авиабилетов или же выглядят как самостоятельные страницы для подбора перелетов. На услуги таких порталов можно наткнуться в первых позициях Яндекса и Google, если ввести в поиске запрос "купить дешевые авиабилеты".

Замруководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев объяснил, что при вводе данных своей карты на таком фейковом сайте деньги с нее отправляются на счет мошенников. Вместе с тем к аферистам попадают платежные сведения посетителя ресурса, которыми те могут воспользоваться для операций по чужой карте в Сети.

По словам эксперта, особенность предпраздничной атаки состоит в том, что такие сайты в основном открываются только с мобильных платформ, поскольку у посетителей меньше шансов обнаружить подделку.

Активность злоумышленников подтвердили и агрегаторы выгодных авиабилетов, подчеркнув, что мошенники всегда активизируются к сезону отпусков. Например, в "Туту.ру" рассказали, что копирующих сервис страниц стало в 3–4 раза больше, а в "Купибилет" заявили, что с начала марта количество фейковых порталов именно в авиаотрасли выросло в 2 раза в сравнении с зимним периодом.

Подтвердил печальную статистику и руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко: более 12,5 тысячи попыток перейти на липовые сайты, связанные с поездками, компания заблокировала с начала апреля.

А в Infosecurity a Softline Company рассказали, что, кроме авиабилетов, аферисты подделывают и сайты гостиниц. Например, только за один день в апреле было создано 7 мошеннических страниц отелей в Адлере.



Покупая, проверяй

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 заявил, что фейковые сайты всегда появляются тогда, когда спрос на поездки начинает расти, на пике туристического сезона. Самое главное, по мнению эксперта, работать с проверенными ресурсами.

"Как правило, мошеннические действия связаны с предоставлением повышенных скидок, которых нет, тем более в 50–60%. Сейчас ничего "горящего", с учетом дефицита на наших объектах размещения и ограниченности зарубежных направлений, нет", – предостерег он.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Также потребителей должна настораживать сомнительная транзакция по оплате, когда происходит не оплата, а перевод денег. Лучше всего покупать у проверенных туроператоров, турагентств, авиакомпаний. Есть общеизвестные бренды, которые нельзя ни с кем перепутать.

В свою очередь, эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович в интервью Москве 24 порекомендовал не торопиться и совершать покупку авиабилетов с компьютера, а не с телефона, чтобы внимательно изучить сайт. "Потому что, когда у человека в руках телефон, он старается сделать все быстро, поскольку ему неудобно", – сказал специалист.

По словам Масаловича, следует пробежать глазами название сайта – знакомо ли оно, посмотреть, открылся нужный ресурс или вас перенаправили на другой. "Если попали на другой, то можно смело закрывать – это мошенники", – добавил эксперт.





Андрей Масалович эксперт в области кибербезопасности Но даже если попали туда, куда нажимали, то потратьте минутку на дополнительную проверку. Есть несколько сервисов, самый простой называется nic.ru. Забейте туда название этого сайта и посмотрите дату: если окажется, что он создан неделю назад или в этом году, то возиться с ним не нужно, все агрегаторы билетов созданы раньше.

Кроме того, по мнению специалиста, важно обратить внимание на замочек в адресной строке, который расположен слева. "У правильного сайта замочек закрытый и зелененький, если он открытый и красный, то есть повод усомниться, так как это незащищенный сайт и очень большой шанс, что он мошеннический", – подчеркнул эксперт.

Также при внешнем осмотре следует проверить название ресурса в адресной строке, чтобы буквы и символы совпадали с оригиналом, добавил Масалович.

А чтобы дополнительно себя обезопасить и избежать серьезных финансовых потерь для любых покупок в интернете, в том числе для приобретения авиабилетов, заведите отдельную карту, советует специалист. На ней лучше всего держать незначительную сумму – ту, которую вы готовы заплатить за урок по информационной безопасности, подытожил Масалович.