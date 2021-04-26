Эксперт объяснил, как мошенники могут использовать голос своей жертвы

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал, как мошенники могут получить доступ к биометрическим данным россиян без их владельца. Об этом сообщает РИА Новости.

Сизов предупредил, что каждый человек ежедневно оставляет свои отпечатки пальцев, фотографии и голос для получения различных услуг, включая доступ в банковские и иные приложения. Этими данными вполне может воспользоваться злоумышленник.

По словам эксперта, с ростом популярности биометрической идентификации растет и интерес мошенников к ней. Однако он отметил, что воспользоваться похищенными данными может быть не так просто в том случае, если в распоряжении злоумышленника оказались лишь произнесенные человеком фразы "да" или "нет". С помощью этого обмануть биометрическую систему будет трудно.

"Как, подставив фотографию, нельзя обойти сканер лица, так и тут система оценивает не одну конкретную фразу, а определенный набор. Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста", – пояснил Сизов.

В связи с этим эксперт рекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию, требующую подтверждения личности дважды. Это позволит обезопасить большинство биометрических данных.

А для того чтобы мошенники не смогли завладеть и воспользоваться записью голоса, не стоит вести с незнакомыми людьми долгих телефонных разговоров, заключил Сизов.

Ранее в пресс-службе столичной полиции рассказали, что мошенники стали звонить клиентам банков и записывать их голоса, а затем использовать их для оформления кредитов. Под угрозой оказались люди, у которых уже подключена услуга распознавания голоса.

Однако позднее в пресс-службе Сбербанка эту информацию опровергли. В кредитной организации заявили, что описанная схема мошенничества технологически невозможна.