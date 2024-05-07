Политолог Солонников объяснил значение визита представителей Франции на инаугурацию

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Франция стала одной из немногих стран Евросоюза, которые направили своего представителя на инаугурацию Владимира Путина. Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказался об этом решении Парижа, призвав не ожидать многого.

Эксперт поделился мнением о том, что присутствие представителей Франции на церемонии не означает, что страна собирается поддерживать Россию в достижении ее интересов. Вместо этого так Париж стремился показать самостоятельность.

"Посла США на инаугурации не будет, европейские государства в большинстве своем последовали именно этому примеру. Франция демонстрирует, что может принимать решения самостоятельно. Это не говорит о том, что Франция стала ближе к России, и о том, что Франция теперь готова поддержать российскую точку зрения в международных отношениях. Но то, что она самостоятельна, да, это подчеркивается", – отметил Солонников в эфире радио КП.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что, по его мнению, Франция пришла к готовности заключать с российской стороной международные соглашения. Однако делать это она будет исключительно на своих условиях.

"Есть озвученная позиция Запада, позиция ЕС о том, что Россия должна признать их условия заключения мирного договора. Но и всю эту позицию они будут продолжать продавливать, используя разные дипломатические каналы. Я думаю, что сейчас именно это они демонстрируют", – подвел итог эксперт.

Ранее сообщалось, что посол США в России Линн Трейси временно покинула государство. По этой причине американский дипломат не посетила инаугурацию президента. Представители МИД РФ заявили, что об этом им было известно заранее.