Рябков: посол США Трейси временно покинула Россию

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Посол США в РФ Линн Трейси временно покинула страну. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это было объявлено нам, нам сообщено в МИД, за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов (на инаугурацию президента. – Прим. ред.)", – сказал Рябков в эфире Первого канала.

В связи с отъездом Трейси не будет присутствовать на инаугурации Владимира Путина. Ранее она началась в Кремле. Предполагается, что она продлится около часа.

На церемонию инаугурации прибыли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.

