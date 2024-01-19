19 января, 15:58Политика
Посол Франции покинул здание МИД РФ
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Посол Франции в Москве Пьер Леви покинул здание МИД России без комментариев, сообщает ТАСС.
По данным агентства, он пробыл в министерстве около 45 минут.
Леви вызвали в МИД России на Смоленской площади в связи с уничтожением российскими военными французских наемников в Харькове.
17 января министерство обороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками. По информации МО, были уничтожены более 60 бойцов. Еще 20 боевиков попали в больницы.
Позже МИД России вызвал французского посла в Москве Пьера Леви. Это подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Уже 19 января депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения ВС России французских боевиков. Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, во Франции наемничество запрещено законом.
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