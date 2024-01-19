19 января, 15:23Политика
Посол Франции прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением французских боевиков в Харькове
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в здание МИД РФ на Смоленской площади, сообщает ТАСС.
Дипломата вызвали во внешнеполитическое ведомство в связи с уничтожением российскими военными французских наемников в Харькове.
17 января министерство обороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками. По информации МО, было уничтожено более 60 бойцов. Еще 20 боевиков попали в больницы.
Позже МИД России вызвал французского посла в Москве Пьера Леви. Это подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Уже 19 января депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения ВС России французских боевиков. Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, во Франции наемничество запрещено законом.
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