В СК рассказали, как вести себя с телефонными мошенниками

18:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мошенники часто используют подмену номеров, поэтому для уточнения информации в организации, откуда якобы поступил звонок, необходимо вручную набрать номер, рассказали в Следственном комитете РФ.
В ведомстве отметили, что фиксируют увеличение случаев телефонного мошенничества, а также ежедневно получают заявления от граждан.
Злоумышленники используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных госорганов и банковских организаций, уточнили в СК.
Чтобы меньше граждан попадалось в ловушку мошенников, в ведомстве разобрали несколько распространенных схем обмана.
Так как злоумышленники используют автоматизированную подмену номеров, не стоит перезванивать по телефонам, которые отображаются на дисплее устройства, – они отображаются некорректно.
"Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков", – подчеркнули в ведомстве.
Другая схема заключается в том, что мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, звонят и требуют явиться по определенному адресу, а также убеждают перевести деньги под различными предлогами.
"Следователи СК России и сотрудники других правоохранительных органов, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. Лица вызываются повесткой", – разъяснили в пресс-службе.
При этом должностные лица не требуют озвучить персональные данные или сообщить информацию о счетах в банке.
"Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно", – отметили в ведомстве.
Если предложение перечислить деньги все же поступило, о нем следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
В Следственном комитете предупредили, что иногда, услышав отказ, злоумышленники начинают запугивание жертвы. В частности, они могут заявить о запрете на разглашение некоторых сведений.
Тем не менее, если мошенники представляются следователями СК России, то можно воспользоваться телефонами, опубликованными на официальных сайтах региональных управлений, а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов).
Ранее в пресс-службе столичной полиции рассказали, что мошенники стали звонить клиентам банков и записывать их голоса, а затем использовать их для оформления кредитов. Под угрозой оказались люди, у которых уже подключена услуга распознавания голоса.
Однако позднее в пресс-службе Сбербанка эту информации опровергли. В кредитной организации заявили, что описанная схема мошенничества технологически невозможна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: