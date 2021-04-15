В СК рассказали, как вести себя с телефонными мошенниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники часто используют подмену номеров, поэтому для уточнения информации в организации, откуда якобы поступил звонок, необходимо вручную набрать номер, рассказали в Следственном комитете РФ.

В ведомстве отметили, что фиксируют увеличение случаев телефонного мошенничества, а также ежедневно получают заявления от граждан.

Злоумышленники используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных госорганов и банковских организаций, уточнили в СК.

Чтобы меньше граждан попадалось в ловушку мошенников, в ведомстве разобрали несколько распространенных схем обмана.

Так как злоумышленники используют автоматизированную подмену номеров, не стоит перезванивать по телефонам, которые отображаются на дисплее устройства, – они отображаются некорректно.

"Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков", – подчеркнули в ведомстве.

Другая схема заключается в том, что мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, звонят и требуют явиться по определенному адресу, а также убеждают перевести деньги под различными предлогами.

"Следователи СК России и сотрудники других правоохранительных органов, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. Лица вызываются повесткой", – разъяснили в пресс-службе.

При этом должностные лица не требуют озвучить персональные данные или сообщить информацию о счетах в банке.

"Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно", – отметили в ведомстве.

Если предложение перечислить деньги все же поступило, о нем следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

В Следственном комитете предупредили, что иногда, услышав отказ, злоумышленники начинают запугивание жертвы. В частности, они могут заявить о запрете на разглашение некоторых сведений.

Тем не менее, если мошенники представляются следователями СК России, то можно воспользоваться телефонами, опубликованными на официальных сайтах региональных управлений, а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов).

Ранее в пресс-службе столичной полиции рассказали, что мошенники стали звонить клиентам банков и записывать их голоса, а затем использовать их для оформления кредитов. Под угрозой оказались люди, у которых уже подключена услуга распознавания голоса.

Однако позднее в пресс-службе Сбербанка эту информации опровергли. В кредитной организации заявили, что описанная схема мошенничества технологически невозможна.