Мошенники стали обманывать россиян, покупающих дешевые авиабилеты

В России активизировались мошенники, продающие фальшивые авиабилеты

В России зафиксировали всплеск фишинговых ресурсов по покупке дешевых авиабилетов. Об этом сообщает газета "Известия".

Резкий рост количества преступлений вызван желанием россиян провести отпуск на юге. Введенные на фейковом сайте данные банковской карты могут использоваться для кражи денег, а персональные сведения рискуют утечь в даркнет, предупреждают специалисты.

За апрель 2021 года было выявлено 50 таких сайтов, в то время как за весь прошедший год их насчитывалось всего 56.

Платформы-агрегаторы выгодных билетов подтвердили, что мошенники традиционно активизируются ближе к сезону отпусков. В "Туту.ру" отметили, что интернет-страниц, которые пытаются полностью скопировать сервис, стало раза в три-четыре больше, чем прежде.

В свою очередь, основатель сервиса "Купибилет" Сергей Пирожников оценил, что сразу после объявления о длинных майских праздниках продажи авиабилетов увеличились на 15%. Например, в Сочи билеты стали искать на 72% чаще, чем обычно, а в Геленджик – на 97% чаще.

Кроме того, помимо попыток создавать фишинговые сайты для покупки авиабилетов, некоторые злоумышленники подделывают сайты отелей и гостиниц: только за одни сутки в апреле появилось семь таких страниц.

Также, помимо кражи данных банковской карты, мошенники могут сразу воспользоваться полученными сведениями для перевода денежных средств на свой счет. Об этом предупредила руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

"В такой схеме пользователю приходит сообщение от банка с кодом подтверждения, который он вводит на сайте. Но на самом деле в это же время мошенник использует полученную информацию для проведения транзакции в сервисе перевода средств с карты на карту", – пояснила она.

Ранее эксперт предположил, как мошенники будут обманывать россиян в 2021 году. Как оказалось, сейчас мошенники начали активно использовать гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией.

Такие схемы позволяют злоумышленникам применять разные сценарии обмана интернет-пользователей. В частности, мошенники пользуются дипфейк-технологиями.