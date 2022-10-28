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Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Банк России 28 октября впервые с марта оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 7,5%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, почему регулятор решил взять паузу. По ее словам, годовая инфляция замедляется, экономика продолжает адаптироваться к происходящим изменениям.

Следующее заседание регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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