Дерипаска предложил снизить курс рубля ради экономики

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что кризисную ситуацию в российской экономике невозможно разрешить без ослабления национальной валюты. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

По мнению предпринимателя, ключевая ставка ЦБ должна быть снижена хотя бы до уровня 5 процентов. В противном случае, считает Дерипаска, вероятны серьезные проблемы с занятостью и доходами населения.

"Терять, в принципе, нам уже давно нечего", – подчеркнул бизнесмен.

Олег Дерипаска выразил опасение, что предприниматели и граждане страны не будут в сложившейся ситуации брать дорогие кредиты. Кроме того, на текущих условиях сложно привлечь иностранных инвесторов, в том числе из дружественных стран.

Бизнесмен также заявил, что импортозамещение и создание альтернативных экспортных и импортных каналов, а также развитие логистики и переработки окажутся бесполезными, если в РФ сохранится высокий уровень стоимости долга.

Дерипаска подчеркнул, что экономике страны вредит чрезмерно крепкий курс рубля. В таких условиях, считает предприниматель, любое производство будет неконкурентоспособным.

ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 7,5% годовых в сентябре 2022 года. Новое заседание совета директоров регулятора запланировано на 28 октября.

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