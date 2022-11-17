В РФ призвали запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом студий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных помещений, а также ужесточить ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, сообщает RT.

По его словам, на вторичном рынке жилья Москвы и Санкт-Петербурга становятся популярны объявления о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом квартир-студий. При этом собственники позиционируют их как отдельное жилье, а продают как доли в многокомнатных квартирах.

Парламентарий пояснил, что большинство таких квартир находятся в старом фонде в центральных районах городов, чем привлекают граждан. Причем, как правило, собственники указанных квартир не согласовывают их переустройство в порядке, установленном Жилищным кодексом.

Крупник отметил, что удачное расположение и низкая цена могут ввести в заблуждение некоторых граждан, несмотря на риски, связанные с неизбежными правовыми последствиями в форме административной и иной ответственности.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что не стоит продавать жилье, если оно является единственным. По его словам, спокойно можно выставить на продажу то жилье, которое рассматривалось как инвестиция. Также продать квартиру можно в случае обмена ее на другую или если нужны деньги.

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