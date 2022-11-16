Эксперт рассказал, какое жилье ни в коем случае нельзя продавать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что не стоит продавать жилье, если оно является единственным, сообщает радио КП.

"Если оно единственное, я бы не рисковал. Продать единственную квартиру и уйти жить на арендованную – тут стоит хорошо подумать", – отметил эксперт.

По его словам, спокойно можно выставить на продажу то жилье, которое рассматривалось как инвестиция. Также продать квартиру можно в случае обмена ее на другую или если нужны деньги.

Ранее Апрелев рассказал, когда лучше брать квартиру в ипотеку. По его словам, это лучше сделать через год, так как к осени 2023 года цены изменятся на 10–15%, а ипотечная ставка вслед за ключевой станет ниже.

Риелтор посоветовал отдать пока предпочтение съемному жилью, так как оно на сегодняшний день обходится в 4–5% годовых от стоимости недвижимости. Накопленные же средства он рекомендовал положить на депозит.



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